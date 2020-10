CCB renforce sa présence sur le marché du béton prêt à l'emploi des Hauts-de-France

Cette centrale vient s'ajouter aux cinq autres dont dispose déjà le groupe cimentier dans les Hauts-de-France. Elle lui permettra ainsi de renforcer son positionnement dans la région et d'attirer de nouveaux clients, espère CCB.

Le groupe cimentier entend "poursuivre sa politique de croissance en général et plus particulièrement ses investissements sur le marché français pour asseoir de manière durable ses activités ciments et granulats", commente Philippe Frenay, directeur général Granulats et Béton.

L'entreprise est active depuis plus de 100 ans dans le bassin tournaisien et est spécialisée dans l'exploitation de carrières pour la production de ciments, de granulats et de bétons. Elle exploite une cimenterie, 3 carrières et 14 centrales à béton en Belgique et en France. Elle fait partie du Cementir Holding Group, un groupe mondial spécialisé dans la production de ciment blanc.