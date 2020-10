Bruxelles: «On ira plus loin par rapport aux mesures annoncées», prévient Alain Maron

Va-t-on vers une fermeture totale des bars et cafés à Bruxelles comme à Paris ? Le ministre bruxellois de la Santé, invité de la Matinale sur Bel RTL ce mercredi, ne l’exclut pas. « On ira plus loin à Bruxelles par rapport aux mesures annoncées hier » a-t-il affirmé.

La fermeture des cafés « est potentiellement sur la table. Les discussions sont en cours. Les cafés sont un lieu de circulation du virus quand les gens s’agglutinent et commencent à parler fort, etc. Il y aura plus que vraisemblablement quelque chose pour les cafés, mais il faut tenir compte des effets pervers de cette mesure, à savoir que les gens poursuivent la fête chez eux, sans oublier des conséquences économiques désastreuses ». Le ministre bruxellois a aussi pointé du doigt d’autres lieux clos tels que les clubs sportifs.

Il n’y aura aucun changement pour les transports en commun et les maisons de repos, a-t-il assuré. Un conseil régional de sécurité a lieu ce mercredi matin pour décider des mesures supplémentaires.