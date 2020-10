Coronavirus - ExxonMobil supprime environ 320 emplois en Belgique

La compagnie pétrolière américaine ExxonMobil prévoit de supprimer quelque 320 emplois en Belgique d'ici la fin 2021, a-t-elle annoncé dans un communiqué publié lundi. Selon les journaux De Standaard, Het Nieuwsblad et Gazet van Antwerpen, qui relaient cette nouvelle mercredi, plus de 60 emplois sont menacés dans les différents sites en province d'Anvers et 260 autres le sont au siège social à Machelen.

Par Belga