Johnny Nash, le chanteur d’«I Can See Clearly Now», est décédé

Le chanteur américain Johnny Nash, surtout connu pour son tube « I Can See Clearly Now », est décédé mardi dans sa résidence à Houston.

Le Texan fait ses débuts en 1957 sur le single « A Teenager Sings The Blues ». L’année suivante, il sort « A Very Special Love », une reprise de Doris Day. Mais il connaît la gloire en 1972 grâce à sa chanson « I Can See Clearly Now » qui va demeurer au numéro 1 des palmarès quelques semaines consécutives, aux Etats-Unis et dans de nombreux autres pays. La chanson a depuis été reprise par divers artistes.

Johnny Nash a également travaillé sur la musique de plusieurs films et séries télévisées. Il fit, par ailleurs, quelques incursions dans le monde du cinéma : l’artiste est apparu dans les films « Take A Giant Step » (1959) et « Key Witness » (1960).

Il est mort à l’âge de 80 ans.