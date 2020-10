Birgit Conix, directrice financière du TUI Group, démissionne

Mme Conix avait quitté Telenet en 2018 pour devenir CFO du TUI Group. Elle a décidé cet été de ne pas prolonger son contrat au sein du groupe touristique.

Durant la crise du coronavirus, elle a contribué "de façon décisive" à sécuriser les liquidités du groupe et à "limiter les frais fixes dans toutes les entités de la société", a commenté son futur ancien employeur.

TUI a son siège à Hanovre (nord) et a enregistré un chiffre d'affaires de 19 milliards d'euros en 2019. Il emploie plus de 70.000 personnes dans le monde. Le voyagiste dispose d'un portefeuille de 400 hôtels et villages touristiques, 18 navires de croisière, 1.600 agences de voyages et cinq compagnies aériennes européennes, dont une en Belgique, dotées de 150 avions.