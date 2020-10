Tour d’Italie: Wackerman abandonne, victime de nombreuses blessures après une chute provoquée par un hélicoptère (vidéo)

Luca Wackermann a été contraint à abandonner le Tour d’Italie au terme de la 4e étape où il a été victime d’une terrible chute. Le coureur de l’équipe Vini Zabu-KTM ainsi que son équipier Etienne van Empel ont été percutés par une barrière, qui s’est envolée à cause d’un hélicoptère de la télévision italienne volant trop bas.

Si le Néerlandais s’en est sorti avec quelques coupures aux mains, le verdict est bien plus lourd pour Wackermann. L’Italien souffre : d’une commotion cérébrale, d’une fracture d’un os nasal, de multiples ecchymoses sur le visage, le rein, les lèvres et l’arcade dentaire, sur le sourcil gauche, sur le menton et le genou droit, et diverses écorchures sur les bras et les jambes.Enfin, il y a aussi la crainte d’une fracture vertébrale, qui doit être confirmée par de nouveaux examens.

Wackermann reste donc à l’hopital en Sicile alors que le peloton a rejoint le continent pour la 5e étape de ce mercredi.