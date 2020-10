Euro 2020: seize équipes rêvent encore d’un ticket pour l’Euro via les barrages

Dans la voie B, les matchs opposeront Bosnie-Herzégovine à l’Irlande du Nord (le vainqueur jouera la finale à domicile) et la Slovaquie à la République d’Irlande.

Norvège – Serbie (le gagnant accueillera la finale) et Écosse – Israël sont les affiches de la voie C.

Un participant inédit à l’Euro sortira de la voie D, où la Géorgie défiera le Belarus (le gagnant jouera la finale à domicile) et la Macédoine du Nord rencontrera le Kosovo.

Quel groupe pour quel qualifié ?

Comme les pays hôtes de l’Euro évolueront à domicile, les groupes dans lesquels joueront les derniers qualifiés ont déjà été pré-établis lors du tirage au sort, effectué en novembre 2019.

Le vainqueur de la voie B ira dans le Groupe E avec l’Espagne, la Suède et la Pologne. Celui de la voie C ira dans le Groupe D avec l’Angleterre, la Croatie et la République tchèque.

La présence de la Roumanie et de la Hongrie dans la même voie complique la situation pour les voies A et D. Si la Roumanie remporte la voie A, elle ira dans le Groupe C avec les Pays-Bas, l’Ukraine et l’Autriche. Le vainqueur de la voie D sera alors versé dans le Groupe F avec le Portugal, la France et l’Allemagne. Si la Bulgarie, la Hongrie ou l’Islande remporte la voie A, le vainqueur sera alors place dans le groupe F tandis que le vainqueur de la voie D intégrera le groupe C.

Ces calculs ne concernent pas la Belgique, placée dans le groupe B où elle affrontera successivement la Russie (12 juin), le Danemark (17 juin) et la Finlande (21 juin). Le dernier groupe de l’Euro, le A, est lui aussi complet : Italie, Suisse, Turquie, Pays de Galles.

Turquie – Italie donnera le coup d’envoi de l’Euro, le 11 juin à Rome. La finale se disputera le 11 juillet à Wembley.