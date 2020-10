Coronavirus: Bruxelles est la 2e capitale européenne la plus contaminée

Yves Van Laethem a pris la parole en premier lieu lors de la conférence de Sciensano pour expliquer les chiffres concernant le coronavirus. « La phase d’accélération au covid est dans tout le pays et dans tous les groupes d’âges », a déclaré le porte-parole interfédéral. « En majorité les jeunes qui ont la vingtaine sont les plus contaminés mais les personnes les plus âgées sont également de plus en plus touchées ».

« C’est à Bruxelles et dans la partie wallonne que la situation est la plus marquante », commente Yves Van Laethem relatant que jeudi et vendredi derniers, la Belgique a enregistré plus de 3.000 infections en une journée. C’est à Bruxelles que la hausse est la plus marquée (avec 540 nouveaux cas diagnostiqués que sur 14 jours). La capitale occupe la 2e place des capitales européennes les plus contaminées entre Madrid et Paris.

Il y a des pics de 130 % pour la province de Luxembourg et de 111 % en province de Namur. L’explication de cette hausse est probablement due au fait que des étudiants inscrits dans les universités ou l’enseignement supérieur. En effet, les résultats d’un test sont transmis à la commune où l’étudiant est domicilié.