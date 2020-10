Coronavirus: à Bruxelles, le sport amateur à huis clos

Lire aussi XaCoun

Les mesures sur l’ensemble de la Belgique

Pour rappel, dès ce vendredi (9 octobre), il est demandé à chaque citoyen et ce sur l’ensemble du territoire de limiter ses contacts proches, soit les personnes avec lesquelles on entre en contact physique et avec lesquelles on ne respecte pas forcément la distanciation ni le port du masque, à trois personnes maximum par individu.

Ces trois personnes devront être les mêmes pour une durée d’un mois.