Le Nobel de chimie attribué à Emmanuelle Charpentier et Jennifer Doudna pour leurs «ciseaux moléculaires»

Le prix Nobel de chimie a été attribué mercredi à la Française Emmanuelle Charpentier et à l’Américaine Jennifer Doudna, deux généticiennes qui ont mis au point des «ciseaux moléculaires» capables de modifier les gènes humains, une percée révolutionnaire.

La Française, 51 ans, et l’Américaine, 56 ans, deviennent les sixième et septième femmes à remporter un Nobel de chimie depuis 1901.

En juin 2012, les deux généticiennes et des collègues décrivent dans la revue Science un nouvel outil capable de simplifier la modification du génome. Le mécanisme s’appelle Crispr/Cas9 et est surnommé «ciseaux moléculaires». Si la thérapie génique consiste à insérer un gène normal dans les cellules qui ont un gène défaillant, comme un cheval de Troie, afin qu’il fasse le travail que ce mauvais gène ne fait pas, Crispr va plus loin: au lieu d’ajouter un gène nouveau, l’outil modifie un gène existant.