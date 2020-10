L'UWE appelle à des réformes pour redéployer la Wallonie

L'UWE a travaillé cet été sur un plan "de redéploiement aux ambitions fortes", qu'elle a présenté mercredi. "Cette nouvelle contribution est une pierre majeure à l'édifice 'Get Up Wallonia', plan de transition que construit actuellement la Wallonie", a précisé Jacques Crahay.

"La Wallonie ne peut plus se permettre d'attendre, d'hésiter et de tergiverser. Ces objectifs doivent être poursuivis avec vigueur et rigueur dès à présent. La crise sanitaire n'a fait que renforcer le besoin impérieux de changements profonds dans notre Région. Get Up Wallonia doit en effet dépasser le cadre strict de la gestion de la crise pour être ce plan de Transition sociale, économique et environnementale dont la Wallonie a tant besoin", a insisté Olivier de Wasseige.