Première injection de gaz vert dans le réseau wallon

La société agro-industrielle fleurusienne Cinergie valorise annuellement quelque 100.000 tonnes d'intrants provenant essentiellement d'effluents d'élevage, de produits agricoles et de déchets agro-alimentaires. Jusqu'ici, les matières étaient exploitées via un système de cogénération produisant d'une part de l'électricité (injectée sur le réseau) et d'autre part de la chaleur (alimentant un réseau de chaleur dans la localité).

Désormais, ces produits organiques sont également transformés en biométhane, un gaz 100% renouvelable et aussi performant que le gaz naturel traditionnel. Celui-ci est pour la première fois acheminé vers les citoyens et les entreprises via le réseau collectif. L'énergie produite correspond actuellement à l'équivalent de la consommation d'une ville de la taille de Gembloux.