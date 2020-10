Préavis de grève déposé à la zone de police Seraing-Neupré

Les syndicats jugent la gestion des risques liés à l’épidémie de coronavirus « non cohérente ». « A nos questions légitimes, nous obtenons peu de réponses. Le chef de corps refuse de s’asseoir à la table des négociations et parfois les procès-verbaux de réunions ne correspondent pas au contenu des échanges », regrette Fabrice Discry. « 10 agents qui devaient passer statutaires conformément à un engagement issu du précédent comité de concertation ne le seront pas avant la fin de l’année comme prévu », ajoute Eddy Quaino (CGSP). La direction « est toujours incapable de nous fournir un organigramme clair de cette zone, ce qui est incroyable », ajoute le délégué CGSP.

Après un comité de concertation qui s’est tenu mercredi matin au sein de la zone de police de Seraing-Neupré, les syndicats présents (SNPS, CGSP et SLFP) ont décidé de déposer un préavis de grève, selon Fabrice Discry, délégué permanent pour les provinces de Liège et de Namur au SNPS. La CSC, absente ce matin, « devrait » se joindre au mouvement. Ce qui en fera un mouvement en front commun.

Des heures de nuit en excès

Les syndicats contestent aussi la gestion de la charge de travail pour les quelque 80 agents du service police-secours. Selon le SNPS, 98 % des policiers ont une « dérogation » pour prester plus de 400 heures de nuit par an. « Or, ce dispositif doit être exceptionnel et individuel. Ici, les policiers dépassent les 400 heures de façon structurelle, ce qui est contraire aux recommandations du médecin du travail. »

A noter que quatre agents de police-secours ont été testés positifs au virus, ce qui entraîne actuellement l’écartement d’une vingtaine de leurs collègues.