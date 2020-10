Crise au FC Barcelone: feu vert au vote d’une motion de censure contre le président Bartomeu

« Objectif atteint ! Merci à tous ceux qui ont rendu cela possible ! », s’est félicité Farré sur son compte Twitter.

Au moins 10 % des socios doivent participer au référendum pour que le résultat de celui-ci soit validé, ce qui risque d’être difficile en raison des risques liés à la pandémie de Covid-19.

Candidat déclaré à la présidence du club, dont les prochaines élections sont prévues les 20 et 21 mars 2021, Jordi Farré a reçu dans sa démarche le soutien de deux autres candidats à la présidence du Barça, Victor Font et Lluis Fernandez Ala.

« Je pense qu’il n’y aura pas de référendum et que Bartomeu et son équipe vont démissionner », a estimé Jordi Farré dans des déclarations à la presse. « Je les appelle à partir et à déclencher des élections anticipées au plus vite ».