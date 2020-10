Cyclisme: Xandro Meurisse quitte Circus – Wanty Gobert pour rejoindre Alpecin-Fenix

Xandro Meurisse s’est engagé pour deux ans avec l’équipe Alpecin-Fenix, a annoncé la formation cycliste belge mercredi.

Xandro Meurisse, 28 ans, fait partie de l’équipe Wanty – Gobert depuis 2016. Le natif de Courtrai compte quatre victoires à son palmarès : une étape des Quatre Jours de Dunkerque en 2016, la Course des raisins d’Overijse en 2018 et une étape et le classement final du Tour de Murcie cette année.

Le mois dernier, Alpecin-Fenix, l’équipe de Mathieu van der Poel, avait attiré le prometteur sprinteur belge Jasper Philipsen, qui a également signé pour deux ans.