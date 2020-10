Roland-Garros: Joachim Gérard en demi-finales du tournoi en fauteuil roulant

C’est la première fois, en cinq participations, que Joachim Gérard franchit le premier tour à Roland-Garros. Il se retrouve dans le dernier carré d’un tournoi du Grand Chelem pour la troisième fois cette année, après l’Open d’Australie et l’US Open.

«Je la tiens enfin cette première victoire ici et elle fait évidemment plaisir», a-t-il confié à Belga. «Je pense également avoir livré un bon match. Mon service m’a bien aidé. Il m’a mis en confiance. J’ai trouvé des bonnes zones, ce qui est très important sur terre battue, car on peut parfois glisser un peu avec le fauteuil. J’aurais même pu gagner le premier set plus facilement, car j’ai eu des balles de 5-2 de double break et quatre ou cinq balles de set à 5-3. Mais bon, je parviens à conclure. Le deuxième set a été un peu plus laborieux, mais j’ai été plus constant que lui et c’est ce qui a fait la différence.»