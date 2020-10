Jauge revue à la baisse pour Belgique – Côte d’Ivoire: seuls 7.000 supporters pourront entrer dans le stade

Suite à la tenue du Conseil régional de Sécurité (CORES) de la Région Bruxelles-Capitale qui s’est tenu ce mercredi, la question du nombre de supporters autorisés à venir encourager les Diables rouges pour leur match amical face à la Côte d’Ivoire, jeudi, a logiquement été mis sur la table.

Si leur présence reste encore admise, leur nombre a tout de même été réduit de manière conséquente, passant de 11.000 à 7.000. Vu l’engouement très mitigé pour ce match amical de milieu de semaine avec une équipe fortement remaniée, ce nombre initial de 11.000 privilégiés n’avait pas encore été atteint mercredi, ce qui ne posera pas de problème de choix à faire parmi les fidèles fans de l’équipe nationale.

Pour le reste, le protocole très strict réalisé en concertation entre la Ville, l’Union belge et l’UEFA reste dans les grandes lignes le même. Des bulles d’une à maximum cinq personnes devront être crées avec une personne responsable qui se chargera de l’intendance (non alcoolisée). Des créneaux horaires censés fluidifier l’entrée au stade et éviter tout rassemblement inutile seront proposés aux détenteurs de tickets. De plus, un sens de cheminement sera également mis en place au sein de l’enceinte du stade Roi Baudouin pour éviter tout croisement.

« On voulait marquer le coup pour rappeler que tout le monde doit faire des efforts en cette période difficile, note Benoit Hellings, l’Echevin des sports de la Ville de Bruxelles. En réduisant le nombre de spectateurs, on se donne également plus de latitude par rapport à un risque de propagation du virus. »