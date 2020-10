Pourquoi c’est le bon moment de vendre votre bien en viager ?

Il existe de nombreuses idées reçues sur le viager. Les mentalités commencent toutefois à changer. Certes, le viager reste un marché de niche. Mais une niche où les ventes augmentent d’année en année. À tel point qu’aujourd’hui, le nombre de candidats-acheteurs dépasse allègrement celui des vendeurs. Preuve que le moment est peut-être venu pour les seniors en quête de solvabilité d’envisager le viager.



Plusieurs raisons renforcent le sentiment que c’est le bon moment de vendre en viager.

Parce qu’il n’y a pas d’âge pour vendre en viager

On pense souvent qu’il n’y a que les octogénaires qui vendent en viager. Or, plus vous vendez jeune, plus vous avez de chance de trouver un acquéreur. Car le montant du bouquet (l’apport initial du débirentier) et celui des rentes seront moins élevés. Ce sera donc plus abordable pour un plus grand nombre d’acheteurs. L’âge optimal ? « Aux environs de 74 ans, pour s’assurer une rente convenable, suggère Alexandre Gelfged, directeur associé de Viagerbel. Mais l’opération est réaliste dès 65 ans et jusqu’à 85 ans ou plus. Mon conseil est surtout de ne pas attendre que votre état de santé se dégrade pour vous intéresser au viager. La vente pourrait s’avérer inintéressante voire impossible si vous êtes malade. »