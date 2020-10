La brasserie de Chimay inaugure une éolienne devant alimenter le site d'embouteillage

Celle-ci se trouve dans un parc d'une dizaine d'exemplaires mais elle est la seule à alimenter une entreprise en autoconsommation. Chimay serait la première brasserie belge à disposer de sa propre éolienne, selon Xavier Pirlot, directeur général de Bières de Chimay. "Désormais, quelque 90% de nos besoins en électricité seront fournis par de l'énergie verte, 75% via l'éolien et 15% via le photovoltaïque", explique-t-il.

Chimay s'est associé pour ce projet avec le fournisseur et producteur d'énergie Belgian Eco Energy (Bee). L'éolienne, d'une hauteur de 150 mètres, pourra produire jusqu'à 5.200 mégawattheures d'électricité par an. L'excédent éventuel sera injecté dans le réseau public. Trois millions d'euros ont été investis dans cette initiative, outre l'acquisition du terrain accueillant l'éolienne.

Quelque 1.200 panneaux photovoltaïques sont déjà installés sur la toiture de la brasserie et la nouvelle éolienne permet au groupe trappiste de continuer sa transition énergétique et d'évoluer vers un fonctionnement plus durable en réduisant son impact environnemental. L'objectif est de faire progresser son "efficience énergétique" de 22% d'ici 2023 (2005 étant retenue comme année de base) et la brasserie a déjà atteint 18% pour son site de Forges et 15% à Baileux.

Pour ce qui est des rejets de CO2, les efforts sont encore plus importants, poursuit le directeur général. "Nous avons déjà pratiquement atteint notre objectif de réduction de 36% à Forges et, à Baileux, nous sommes aujourd'hui à 18% de moins par rapport à 2005 pour un objectif de -23% en 2023."