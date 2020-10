Julian Alaphilippe a failli se faire piéger à nouveau à la Flèche Brabançonne: « Je n’étais pas certain d’avoir gagné»

« Il n’était pas prévu que je prenne le départ mais j’ai changé mon programme après l’annulation de l’Amstel Gold Race», a déclaré Alaphilippe. «Heureusement car j’ai pu décrocher une belle victoire après la déception que j’ai connue à Liège-Bastogne-Liège. Ce n’était pas une victoire facile et j’ai dû puiser dans mes réserves dans le final.»

Comme dimanche à Liège-Bastogne-Liège, le Français a levé les bras trop tôt, devançant Van der Poel d’une demi-roue. «Je n’étais pas certain d’avoir gagné. J’avais dépensé beaucoup d’énergie. Mathieu van der Poel était le plus rapide et le meilleur avec moi mais j’ai tout donné et cela a été suffisant. Cette victoire n’est pas une revanche par rapport à ma deuxième place de l’année dernière ou par rapport à ce qu’il s’est passé dimanche à Liège. J’ai pris le départ avec l’objectif de prendre du plaisir. J’ai roulé comme j’aime le faire en étant très offensif. J’avais déjà un bon sentiment avec le maillot de champion du monde et gagner avec ce maillot, c’est encore plus beau.»