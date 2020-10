David Goffin positif au coronavirus: «Je me sens bien à l’heure actuelle»

Sorti dès le premier jour de Roland-Garros, sans énergie, ni motivation face à l’Italien Jannik Sinner, David Goffin avait fait part de son anxiété par rapport à tout le contexte sanitaire lié à la crise du coronavirus. Une sorte de « Covid-blues », avions-nous résumé depuis Paris.

Ce mercredi, vers 19h, le Liégeois annonçait via les réseaux sociaux qu’il avait été testé le mardi, en vue de se rendre au tournoi de Saint-Pétersbourg, prévu la semaine prochaine, mais que ce test se révélait être positif ! Ce qui signifie évidemment son placement en quarantaine.

« Je me sens bien tant qu’à présent »

« Mauvaise nouvelle, suite à un test positif au Covid-19, je suis forcé de me retirer du tournoi de Saint-Pétersbourg », partage-t-il ainsi via les réseaux. « Je me sens bien tant qu’à présent, je vais me placer en quarantaine et, si tout va bien, j’espère être de retour pour le tournoi d’Anvers. »

Le contre-la-montre est lancé pour le nº1 belge puisque l’European Open débute dans dix jours. Même si le 13e mondial, tête de série nº2 et bye au premier tour, n’entrerait en piste au plus tôt que le mercredi 21 octobre. Ça lui laisse donc deux semaines devant lui, si tout va bien, et cette précision est évidemment importante. Dans le cas contraire, ça signifierait tout simplement la fin d’une saison 2020 à oublier et une attention particulière pour retrouver la santé au plus vite, ce qui est bien évidemment le plus important. Mais pour l’heure, les tournois d’Anvers (19-25 octobre), de Vienne (26 octobre au 1er novembre) et de Paris-Bercy (du 2 au 8 novembre) sont toujours à son programme. Il faudra voir dans quel état physique et mental il parviendra à les disputer, le cas échéant.