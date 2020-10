Flèche Brabançonne: Mathieu van der Poel «ne va pas dormir» après son mauvais sprint

«J’ai commis une erreur dans mon sprint que je ne fais jamais. Je suis sûr que je ne vais pas dormir cette nuit», a réagi Van der Poel. «Lorsque Julian Alaphilippe a lancé son sprint, je savais que j’avais attendu trop longtemps. C’est de ma faute. Je ne m’attendais pas à ce que Benoît Cosnefroy attaque avant le dernier virage. J’avais la même intention. Je voulais sprinter juste à côté de la clôture pour laisser les autres rouler dans le vent.»

«J’avais déjà fait le sprint l’année dernière et je savais ce que je devais faire et je ne l’ai pas fait aujourd’hui. Je ne peux pas me le pardonner. Je suis revenu mais je savais que je serais trop court.»