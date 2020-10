AG de la Pro League: Peter Croonen et Pierre François ressentent toujours la confiance des clubs professionnels

Le président Peter Croonen et le CEO Pierre François «ressentent toujours la confiance» des membres de la Pro League. C’est ce qu’a déclaré François mercredi à l’issue de la première assemblée générale de la saison 2020-2021. Leurs positions n’ont pas fait l’objet d’un vote.

La manière dont les compétitions des D1A et D1B ont été gérées à la suite de la première vague de coronavirus dans notre pays a laissé des traces dans l’élite du football belge. Le rôle de François, CEO depuis 2015, et du président Croonen, qui a pris ses fonctions l’année dernière, dans ce douloureux feuilleton et les dommages à l’image qui y sont associés ont été ouvertement remis en question par plusieurs membres de la Pro League.

Le STVV, le Cercle Bruges, l’OH Louvain, le Beerschot et Waasland-Beveren ont officieusement demandé à parler de leur fonctionnement, mais le vote n’a pas eu lieu mercredi. «Ce n’était pas non plus à l’ordre du jour. Mais la réunion s’est déroulée de manière très sereine et positive. Le président et moi-même ressentons toujours la confiance de nos membres», a répondu François après l’assemblée générale.

Au cours des dernières semaines, François aurait demandé que son mandat, qui expire en juin 2021, soit prolongé de deux ans. «J’aimerais beaucoup ajouter deux années supplémentaires, mais ce n’est pas à moi d’en décider. Il sera soumis au vote en temps voulu», a déclaré le directeur général de la Ligue de football professionnel.