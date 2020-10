Le Standard accroché par Seraing en amical: Maxime Lestienne buteur pour son retour

Privé de ses internationaux (Bodart, Vanheusden, Fai, Cimirot et Amallah notamment) mais aussi des éléments ayant beaucoup donné depuis le début de la saison (Gavory et Raskin), le Standard a partagé l’enjeu mercredi en début de soirée avec le RFC Seraing, leader de la division 1B, dans une rencontre amicale destinée, des deux côtés, à donner du temps de jeu aux joueurs en manque de rythme. Le but rouche a été inscrit juste avant la mi-temps par Maxime Lestienne, de retour aux affaires, tout autant que Samuel Bastien. Sur la touche depuis plusieurs semaines après avoir été soigné pour une blessure aux ischios, les deux éléments liégeois ont disputé une heure de jeu.

Philippe Montanier, le T1 des Rouches, a également profité de l’occasion pour lancer dans le grand bain Eddy Sylvestre, l’ailier droit français recruté à Nice, qu’il a aligné dans l’axe du jeu, devant le duo Bastien-Shamir. À l’aise techniquement, Sylvestre a été tout près d’ouvrir le score sur une frappe lointaine détournée en coup de coin par Werner (26e).

Sachez encore que, malgré la triple absence de Muleka (qui souffre finalement d’une petite déchirure aux ischios), Avenatti et Oulare, tous blessés, c’est Tapsoba qui a évolué en pointe durant nonante minutes, alors que d’autres jeunes, comme Moussa Sissako, Damjan Pavlovic (aligné comme back droit avant le repos), Michel-Ange Balikwisha, Alexandro Calut et Jérémy Landu ont pu montrer de quoi ils étaient capables.

Joachim Carcela a refusé un prêt à Seraing

Ce jeudi, sur le coup de 11 heures, les joueurs liégeois s’entraîneront une dernière fois avant de souffler de vendredi à dimanche inclus. Avec Joachim Carcela, qui a reçu le feu vert pour reprendre les séances collectives après son opération au cinquième métatarse du pied gauche, au début du mois d’août. On sait que, juste avant la clôture du mercato, ce lundi, le Standard avait trouvé un accord avec le RFC Seraing et avec Émilio Ferrera pour un prêt jusqu’en fin de saison, mais le milieu de terrain liégeois a décliné l’invitation, convaincu qu’il peut bénéficier d’un peu de temps de jeu, comme Tapsoba, Balikwisha et Pavlovic, dans le club de son cœur.