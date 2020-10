Les bars, cafés, salons de thé et salles de fêtes ont fermé pour un mois

Les bars, cafés et salons de thé, salles de fêtes, cafétérias et buffets des clubs sportifs amateurs et professionnels de Bruxelles ont fermé pour une durée d’un mois à partir de ce jeudi. Cette décision a été prise mercredi par la cellule de crise de la province de Bruxelles pour contrer la hausse des taux d’infection dans la capitale et pour s’assurer que les hôpitaux bruxellois puissent faire face à l’accueil des patients atteints du Covid-19.

Autre règle : il est désormais interdit de consommer de l’alcool dans l’espace public 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le public n’est plus le bienvenu dans les clubs sportifs. La fermeture des magasins de nuit et des salles de jeux à 22 heures et l’interdiction de consommer des aliments sur les marchés publics, mesures prises précédemment, sont prolongées d’un mois.

Les zones de police de Bruxelles sont chargées de contrôler toutes les nouvelles mesures avec une rigueur accrue et d’imposer des amendes si nécessaire.

Aucune décision n’a encore été prise concernant des mesures supplémentaires dans l’enseignement supérieur. Des consultations avec le secteur de l’enseignement supérieur bruxellois et les recteurs sont prévues pour jeudi.