L’Allemagne enregistre plus de 4.000 cas en 24h, une première depuis avril

L’Allemagne a enregistré 4.000 nouveaux cas de coronavirus au cours des 24 dernières heures, avec un saut de 1.200 cas par rapport à la journée précédente, selon l’agence de contrôle sanitaire du pays. Les chiffres annoncés jeudi par l’Institut Robert Koch, qui fait foi en la matière, portent sur 4.058 nouvelles infections détectées contre 2.828 mercredi.

Le gouvernement allemand a mis en garde mercredi que le pays risquait de perdre le contrôle de la pandémie, alors que la propagation du nouveau coronavirus se poursuit.

Au plus fort du pic épidémique entre mars et avril, le pays voisin dénombrait près de 6.000 cas quotidiens, avant un fort ralentissement. Les infections ont repris de plus belle en juillet.