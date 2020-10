Rudi Vervoort: «Il n’était pas possible de fermer les bars dans un quartier, et pas un autre»

Lire aussi Coronavirus: les barmans et cafetiers bruxellois avalent la fermeture de travers

Les mesures ont toutes été prises dans le but de « ne pas mettre à mal le système hospitalier, déjà fort éprouvé pendant les mois de mars, d’avril et de mai ». D’autant plus que les hôpitaux doivent continuer à traiter les autres patients. « En Flandre et en Wallonie, on est également déjà à la limite. Ce n’est pas qu’à Bruxelles. L’ensemble du réseau hospitalier risque d’être en crise sans mesures fortes ».

Fallait-il pour autant fermer les établissements sur l’ensemble du territoire régional ? « Il faut une approche globale », répond Vervoort. « Fermer dans un quartier et pas dans un autre, ça va donner du report. Bruxelles n’est pas une si grande ville ». Et d’ajouter : « Vous créer aussi des discriminations entre les quartiers, il faudrait pouvoir justifier de manière légale pourquoi un quartier et pas un autre ».