États-Unis: la véritable star du débat des vice-présidents est… une mouche (photos)

Le vice-président Mike Pence a-t-il fait mouche lors de son débat mercredi soir ? En tout cas, les téléspectateurs auront remarqué celle qui s’est longuement posée sur sa tête, déclenchant immédiatement une volée de messages hilares sur les réseaux sociaux – et une opportunité en or pour son rival démocrate.

Reprise par le camp Biden

Sautant sur l’occasion, l’équipe de campagne du candidat Joe Biden, dont Mme Harris est la colistière, a immédiatement cherché à tourner l’incident à son avantage.

Le compte officiel du candidat publiait une photo de M. Biden, le regard malicieux, tenant une tapette à mouches orange dans les mains, accompagnée du message : « Versez 5 dollars pour aider cette campagne à prendre son envol ».

Et son site proposait à la vente des tapettes « Truth over Flies » (« La vérité plus forte que les mouches »), pour 10 dollars l’unité.