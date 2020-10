Alexia Bertrand (MR): «La Région bruxelloise a pris des mesures trop tard»

Les mesures covid, à Bruxelles, doivent être ciblées quartier par quartier», affirme jeudi Alexia Bertrand, cheffe de groupe MR au parlement bruxellois, dans La Libre Belgique.

« Bruxelles prend enfin la mesure de la situation. Cela fait plus de quinze jours que, sur la base des rapports scientifiques qui nous sont fournis, on voit que la situation dégénère. Les chiffres l’attestent: ce que nous vivons aujourd’hui dans la capitale, c’est clairement un rebond significatif. Il était nécessaire de réagir. Une seule solution, je la martèle : on trace les gens, on les teste et on les isole. La Région a toujours agi avec un temps de retard», regrette-t-elle.