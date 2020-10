Coronavirus - Une reprise économique soumise à l'incertitude de l'évolution sanitaire

Selon l'institut et sous cette hypothèse, la reprise économique se poursuivrait durant le dernier trimestre 2020 et en 2021.

"La progression de l'activité serait néanmoins nettement moins vigoureuse qu'au troisième trimestre. Le redressement de plusieurs indicateurs conjoncturels a en effet eu tendance à ralentir au cours des derniers mois. Par ailleurs, en raison de la dégradation de la situation du marché du travail et de la situation financière des ménages et des entreprises, l'économie belge apparaît aujourd'hui affaiblie. Il en va de même pour les autres économies européennes et, plus globalement, pour l'économie mondiale", explique l'Ires.

Selon ce scénario, l'économie belge se contracterait d'environ 7 à 8% en 2020. La croissance serait ensuite positive en 2021, de 6% sur base annuelle.