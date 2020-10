Emmanuel André explique pourquoi les personnes contaminées sont «très contagieuses» aujourd’hui

Durant l’été, une proportion importante de patients étaient « positifs » avec une faible charge virale. Aujourd’hui, une proportion importante de nouveaux patients sont porteurs d’une concentration gigantesque de virus. Ils sont très contagieux. » Ce lundi, Emmanuel André mettait en garde via ce message posté sur Twitter. Celui-ci a suscité certaines interrogations, et le microbiologiste a décidé de mettre les choses au clair.

Toujours via Twitter, il a expliqué comment la charge virale est liée à la contagiosité : « On sait depuis le mois d’Avril que la contagiosité est liée à la concentration de virus présent. La contagiosité diminue donc avec la charge virale. Un patient sera le plus infectieux 2-3 jours avant et quelques jours après l’apparition des symptômes, quand le test est un positif ‘fort’ », explique l’expert.

« Pendant l’été, deux phénomènes ont co-existé : d’une part il y avait moins de personnes positives, et d’autre part, une proportion importante de ces patients étaient ‘faiblement positifs’ (charge virale très faible) donc peu contagieux, pointe l’ancien porte-parole interfédéral. Cela était donc une situation favorable. Ces derniers jours, on observe un phénomène déjà observé au démarrage de la première vague et lors de l’accélération du mois d’Août : il y a beaucoup de patients qui sont en même temps au stade précoce de leur infection (comprendre avec une très forte charge virale). Si on regarde ce phénomène de manière ‘sociétale’, cela veut dire que la quantité de virus circulant en Belgique est bien supérieure à la représentation que l’on se fait en regardant l’augmentation du nombre de cas. »