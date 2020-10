Kevin De Bruyne va prolonger à Manchester City et devenir le joueur le mieux payé de l’histoire du club

L’aventure de Kevin De Bruyne à Manchester City ne devrait pas s’arrêter de sitôt. Le Diable rouge serait sur le point de signer pour deux saisons supplémentaires avec les Skyblues, selon nos confrères de Het Laatste Nieuws. Une prolongation de contrat jusqu’en 2025 qui s’accompagnerait d’une revalorisation salariale qui ferait de KDB le joueur le mieux payé de l’histoire du club.

Manchester City n’a jamais caché vouloir à tout prix conserver son maître à jouer belge, et ce dernier ne semblait pas non plus avoir véritablement des envies d’ailleurs. Reste que le statut qu’a pris De Bruyne au sein de l’effectif de Pep Guardiola a poussé la direction remettre à niveau le salaire du joueur. HLN indique qu’actuellement, De Bruyne gagne 18 millions d’euros bruts par an, ce qui est loin d’être l’un des salaires les plus mirobolants dans le milieu du football alors que le Belge est reconnu comme étant l’un des meilleurs joueurs au monde.