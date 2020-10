Coronavirus: David Clarinval annonce un «Plan fédéral Horeca 2021»

Les fédérations Horeca du pays ont été reçues jeudi matin par le ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME, David Clarinval (MR). Elles ont notamment réclamé le gel de leur comptabilité pour une durée d’un mois. Les parties ont convenu de se revoir la semaine prochaine avec une évaluation chiffrée des différentes demandes, dans ce qui devrait constituer un futur « plan Horeca 2021 ».

« La réunion a duré plus de deux heures, ce qui démontre une écoute importante du ministre », a relevé Philippe Trine, président de la fédération Horeca Bruxelles. « Nous lui avons indiqué que notre secteur ne connaîtra pas de reprises avant 2021 et qu’il est indispensable de songer à l’avenir. À court terme, nous avons demandé un gel complet de l’ensemble des dépenses (eau, gaz, électricité, loyer, etc.), et à tout le moins de la comptabilité, et ce pendant un mois. » Les parties ont décidé de se revoir la semaine prochaine. Chacun viendra avec une évaluation chiffrée des besoins dans ce qui constituera un « plan fédéral Horeca 2021 ».

« Très rapidement, je proposerai au gouvernement la prolongation des mesures arrivant à échéance à la fin du mois d’octobre, dont le droit passerelle », a assuré David Clarinval. « Mais la discussion très franche et très riche que nous avons pu avoir ce matin m’a également convaincu de la nécessité d’envisager, avec eux, des mesures plus ciblées pour certains de leurs sous-secteurs, dans un grand plan fédéral que nous allons construire ensemble. Ceci n’exclut bien entendu pas d’autres mesures à prendre par les autres niveaux de pouvoir, pour accompagner les décisions de restriction spécifiques qu’ils prennent de leur côté », a-t-il conclu.