Roland-Garros: Stefanos Tsitsipas est prêt à sauter au cou de Novak Djokovic

Le Grec de 22 ans qui venait de disputer la finale à Hambourg a connu une frayeur, dès le premier tour ici, mené 2 manches à rien par l’Espagnol Jaume Munar (109e). Mais depuis cette alerte, il a remporté ses 15 sets suivants, battant sèchement Dimitrov en huitième et Rublev en quart!

22 ans et 60 jours

Tsitsipas fait partie de ces jeunes loups qui n’ont pas froid aux yeux. Il a déjà battu Federer en Grand Chelem et au Masters ATP (Open d’Australie 2019 et Londres 2019), Nadal en Masters 1000 et sur terre battue (Madrid 2019) et… Djokovic, à deux reprises en Masters 1000 (Toronto 2018 et Shanghai 2019)!

Le challenge est donc réel pour le Serbe qui vise une 5e finale à Auteuil. Surtout s’il n’a pas bien récupéré physiquement de ses douleurs au cou, au bas du dos et au biceps gauche de ce mercredi contre Carreno-Busta. «J’ai déjà connu ce genre de maux, généralement un jour suffit pour m’en remettre», a-t-il tenté de rassurer.

À 22 ans et 60 jours, Tsitsipas va tenter de devenir le plus jeune finaliste à Roland-Garros depuis… Rafael Nadal en 2008.