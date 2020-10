Iga Swiatek: «Jouer la finale à Roland-Garros est un rêve qui se réalise»

« Je voulais jouer ce match comme si c’était un premier tour parce que je ne voulais pas penser que j’étais en demi-finale parce que ça me stresserait. Je voulais juste être agressive comme lors des matches précédents. Je me sens bien et comme si rien ne me faisait mal », a ajouté la Varsovienne qui n’a toujours pas cédé le moindre set et qui a notamment battu la tête de série N.1 la Roumaine Simona Halep en huitièmes de finale.

En finale, Swiatek jouera contre la Tchèque Petra Kvitova (WTA 11/N.7), 30 ans, double vainqueur de Wimbledon (2011, 2014), à l’Américaine Sofia Kenin (WTA 6/N.4), 21 ans, qui a remporté en début d’année de l’Open d’Australie.