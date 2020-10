Le message poignant de Clément Tainmont, ancien joueur du Sporting de Charleroi, qui est dorénavant sans club: «J’ai faim de terrain»

Le coronavirus a bouleversé le monde du football. Calendrier modifié, des pertes financières, des joueurs touchés… Pour certains, la pandémie a été synonyme de fin de contrat. C’est le cas de Clément Tainmont, l’ancien élément du Sporting de Charleroi et de Malines, qui se retrouve sans club… depuis le 30 juin dernier.

Libre de tout contrat, le Français de 34 ans a lancé un appel à l’aide sur son compte Twitter. L’objectif : tenter de retrouver une formation qui voudra bien de lui… « Depuis le mois de mars et ce satané Covid-19, je suis à l’arrêt et je n’ai plus l’occasion de vivre de ma passion, de me lever avec la banane en profitant de cette chance d’être sur un terrain de football. J’ai 34 ans, cela fait-il de moi un joueur inutilisable ayant perdu toutes ses qualités physiques, techniques, et tactiques du jour au lendemain ?… Que ces personnes qui me jugent de la sorte viennent me voir chaque jour à l’entraînement, qu’ils viennent prendre conscience des sacrifices quotidiens qui sont mis en place pour me maintenir en forme », écrit le principal intéressé dans un message poignant.

Avant de poursuivre son propos sur le monde du football. « Ça fait désormais un moment, et encore plus après le Covid, que le football est devenu un business où le seul mot d’ordre est de recruter pour revendre. À 30 ans et plus, nous n’entrons plus dans cette case. J’ai faim de terrain, j’ai l’envie débordante de me retrouver dans un vestiaire avec des coéquipiers avec qui je peux échanger. Je me défoncerai chaque jour sur les terrains. Je souhaite amener mes qualités footballistiques et humaines à un groupe. »