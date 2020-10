Roland-Garros: Sofia Kenin rejoint Iga Swiatek en finale chez les dames

Il était 1h26 ce mercredi matin lorsque Nadal a enfin pu conclure son 100e match à Roland-Garros, joué sur deux jours donc, par une 98e victoire ! Le jeune et talentueux Jannick Sinner, 19 ans, a tenu la réplique durant deux sets, mais à la fin, c’est toujours Rafa qui gagne à Auteuil. Il y disputera, vendredi, sa 13e demi-finale, face à Diego Schwartzman, et, une fois en demi-finale, il a chaque fois remporté le titre… Pourtant, cette année, et on l’a déjà souvent souligné, tout est différent à Roland-Garros. Nadal est bien le roi de la terre battue, mais aussi l’as de l’adaptation.