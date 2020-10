Hockey sur gazon: les trois prochains matches de Pro League à huis clos

Il s’agit des rencontres programmées face à la Grande-Bretagne (31/10 et 1/11) et aux Pays-Bas (4/11), dans les installations d’Uccle Sport. Pour rappel, les dernières rencontres des Red Lions et des Red Panthers disputées à Düsseldorf, en septembre dernier (22 et 23), pour la reprise de la compétition mondiale, s’étaient également disputées sans le moindre public dans les tribunes. Une décision qui s’est imposée d’elle-même comme le précise Serge Pilet, le secrétaire-général de l’ARBH : « Dans le contexte actuel d’un stade temporaire qui doit être construit ‘de toutes pièces’, et avec la distanciation imposée de 1,5 mètre, cela signifie que nous devrions construire des tribunes assises pour au moins 1.200 personnes, dont nous ne pourrions vendre qu’un tiers au maximum. En outre, nous devrions répartir les tribunes autour du terrain, ce qui entraînerait un trop grand nombre de sièges ayant une mauvaise visibilité sur le terrain. C’est pourquoi nous préférons organiser les matchs à huis clos. Nous allons maintenant travailler à ce que la couverture télévisuelle soit la meilleure possible pour tous nos supporters. » Les personnes ayant déjà acheté des billets pour les matchs originaux de mai 2020 qui avaient dû être reportés, seront contactées par la société de billetterie. Elles recevront un bon pour la valeur des billets achetés, qu’elles pourront utiliser lors de l’achat de nouveaux billets pour les matchs de Pro League de mai 2021.