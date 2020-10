Affaire Ablyasov: l’opposant kazakh inculpé en France pour «blanchiment aggravé»

Semaine intense pour l’opposant et milliardaire kazakh Mukhtar Ablyasov. En exil en France et tout juste reconnu réfugié politique, il a été mis en examen (inculpé) mercredi à Paris pour un soupçon de détournement de 6,4 milliards d’euros dont l’accuse le Kazakhstan.

« Le parquet de Paris a repris une plainte du Kazakhstan qu’il aurait pu refuser de prendre en compte et a bêtement saisi un juge d’instruction français », a-t-il déploré. « Le Kazakhstan ne me lâchera jamais jusqu’à ma mort. Il m’a donné un coup, mais ça me donne envie d’aller plus vite pour attaquer le régime », a réagi auprès de l’AFP Mukhtar Ablyasov, 57 ans.

Asile politique

Cette double mise en examen fait suite à une décision toute récente d’une Cour française, qui lui a accordé l’asile politique. Dans son arrêt du 29 septembre, la Cour nationale du droit d’asile a estimé que les soupçons de délits financiers, s’ils étaient avérés, n’étaient pas « susceptibles d’être qualifiés de crimes graves de droit commun » de nature à lui refuser la protection de la France. Le tribunal a souligné les motivations politiques soutenant les accusations kazakhes, au regard de l’animosité que lui porte le clan Nazarbaïev, l’ex-président kazakh.