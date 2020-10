Malgré un but de Batshuayi, les Diables rouges partagent en match amical contre la Côte d'Ivoire (1-1, vidéos)

La Belgique, avec une équipe fortement remaniée, et la Côte d’Ivoire ont fait match nul jeudi soir lors d’un match amical peu spectaculaire et au rythme assez lent (1-1). Qu’à cela ne tienne, Michy Batshuayi, auteur de son 19e but en sélection, pensait avoir fait le plus difficile en ouvrant le score sur la première occasion réelle des Belges à la 53e minute de jeu. Mais Kessié a profité d’un penalty pour égaliser en toute fin de match. Si Saelemaekers était à la base du but d’ouverture (centre gagnant), Bornauw a offert le coup de réparation aux Ivoiriens pour une faute dans le grand rectangle.

Ce match, disputé avec du public dans le stade Roi Baudouin (une première avec des fans depuis le 19 novembre 2019 et un large succès contre Chypre), a permis à Sebastiaan Bornauw (entré au jeu à la 78e), Joris Kayembe (entré au jeu à la 89e), Alexis Saelemaekers (titulaire) et Zinho Vanheusden (titulaire) de réaliser leurs premiers pas avec les Diables rouges. Seul Dodi Lukebakio n’a donc pas reçu de temps de jeu parmi « les petits nouveaux ». Cela pourrait être le cas dimanche en Angleterre dans le cadre de la Ligue des Nations.