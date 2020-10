La Chambre approuve les Nouveaux Accords d'Emprunt avec le FMI

Les NAE constituent un ensemble d'accords de crédit entre le FMI et 38 pays membres et institutions, dont la Belgique, détaille le Fonds sur son site internet. Le Fonds a recours aux NAE lorsque les ressources tirées des quotes-parts attribuées à chaque membre ne suffisent pas à financer ses prêts.

Le 16 janvier dernier, le conseil d'administration du FMI a approuvé des NAE plus larges et amendées. Le doublement du montant portera dès 2021 la capacité totale à 364,742 milliards de droits de tirage spéciaux (DTS). Tous les États et institutions parties prenantes au système voient leur montant doubler de la même manière.