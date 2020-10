Diables rouges: après ses deux buts face à l’Islande, Batshuayi marque aussi contre la Côte d’Ivoire (vidéo)

Michy Batshuayi avec les Diables rouges, c’est souvent synonyme de buts. L’attaquant profite de chaque minute de jeu pour tenter de se mettre en évidence en attaque en sélection. Ainsi, après avoir notamment planté deux roses face à l’Islande, « Batsman » a défloré la marque jeudi soir lors du match amical face à la Côte d’Ivoire.

C’est lui qui a débloqué une rencontre dominée par les Belges mais sans véritable danger digne de ce nom jusqu’à ce but. Certes, son premier envoi était repoussé par Gbohouo, mais en tant qu’attaquant de pointe, il a su gagner le rebond et faire 1-0. Et puis, auparavant, il était parvenu à se faire oublier par la défense. Sacré Michy !