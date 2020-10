Simon Mignolet après Belgique-Côte d’Ivoire (1-1): «Les deux prochains matches, ce sera autre chose» (vidéo)

Simon Mignolet tentait de positiver malgré le match nul concédé par la Belgique face à la Côte d’Ivoire en amical ce jeudi soir (1-1). « Moi, je trouve que c’était un bon match face à un adversaire assez fort. Beaucoup de joueurs ont effectué leurs débuts en sélection chez nous », énonçait-il au micro de nos confrères de RTL Sport. « On s’est créé des occasions et on voulait gagner ».

Une opinion qui tranche avec ce qu’on a vu : peu d’occasions de but, peu d’automatismes, un rythme assez lent... « Les deux prochains matches, ce sera autre chose. Ce ne sera plus des amicaux. En Nations League, on va essayer de gagner », ajoutait-il avec davantage d’objectivité.