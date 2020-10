Les nouveaux venus chez les Diables rouges ont apprécié le moment: «C’était génial» (vidéos)

Roberto Martinez a notamment titularisé Zinho Vanheusden et Alexis Saelemaekers, deux nouveaux venus dans la sélection belge. « C’est une énorme fierté d’avoir joué mon premier match avec les Diables. Je n’oublierai jamais ce jour. Mais je suis un peu déçu car on n’a pas gagné », expliquait le premier joueur cité au micro de RTL Sport.

La Belgique, avec de nombreux nouveaux joueurs et habituels remplaçants, n’a pas pu faire mieux qu’un partage face à la Côte d’Ivoire (1-1) jeudi en amical. Cette rencontre était la première avec des fans au stade Roi Baudouin depuis le 19 novembre 2019 et un large succès contre Chypre. Elle met aussi un terme à une série de douze victoires.

Ce dernier est à la base de l’unique goal belge. « Michy Batshuayi me parle et me dit qu’il y a l’espace. Je vois alors Alexis Saelemaekers partir et je lui donne le ballon. il le donne ensuite à Michy qui marque. À présent, je vais poursuivre avec les espoirs mais avec le même objectif : la victoire », ajoutait-il à la télévision.

Alexis Saelemaekers avait un avis similaire. « Mon rôle est d’aider l’équipe. Ça a marché, mais ce match nul est dommage. Qu’à cela ne tienne, je suis déjà très content d’avoir fait partie de ce groupe. C’est une expérience différente qu’en club. J’ai eu la chance de côtoyer les plus grands joueurs de Belgique. C’est une fierté. J’ai été très bien intégré, il n’y avait aucune barrière », avouait-il, toujours au micro de RTL Sport.