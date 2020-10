Qualifications Coupe du monde 2022: un penalty de Messi offre la victoire aux Argentins face à l’Équateur

L’Albiceleste lance ainsi de la meilleure des manières sa campagne de qualification pour le prochain Mondial, avant de rejoindre La Paz, en Bolivie, pour une deuxième journée en haute altitude (3.600 mètres) mardi prochain. De son côté, l’Équateur affrontera l’Uruguay, pour un autre sommet géographique à Quito (2.850 mètres).

Deux autres rencontres se sont jouées jeudi avec le partage entre le Paraguay et le Pérou d’une part 2 buts partout. Les choses se sont décantées en seconde période avec le but d’ouverture inscrit par le Péruvien Andre Carillo (54e). Angel Romero allait ensuite inscrire deux buts (67e, 81e). Andre Carillo encore lui rétablissait l’égalité quatre minutes plus tard (2-2).