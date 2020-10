La saison 2020-2021 au Rideau de Bruxelles: les reprises étoilées à ne pas manquer

Très attendu : « Dernière récolte »

C’est la grande force du Rideau : nous faire découvrir le meilleur des écritures belges contemporaines. Parmi ces plumes locales, citons notamment le nouveau texte d’Axel Cornil, Dernière récolte , un western social made in Belgium sur fond de blues aux relents de houblon et de sauce andalouse. Une ferme dans le Hainaut. Un père wallon, une mère flamande. Entre culture de céréales et élevage de bétail, deux gamins grandissent… Les années passent. Yann revient et retrouve son père, veuf et malade, et son frère Pierre qui n’est jamais parti. La ferme survit. Mais pour combien de temps ?