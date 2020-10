La famille royale réunie pour la cérémonie d’ouverture de l’année académique de l’Ecole royale militiare (photos)

Ce jeudi soir avait lieu la cérémonie d’ouverture de l’année académique 2020-2021 de l’Ecole royale Militaire. A cette occasion, la famille royale a pu se réunir. Le Roi a prononcé un discours et remis l’Epée du Roi à son lauréat 2020, le Sous-lieutenant Thibault Expeels. Il s’agit de la récompense la plus prestigieuse décernée au candidat-officier de l’ERM qui a été le plus méritant pendant les trois premières années d’études. La cérémonie se termine traditionnellement par un défilé de tous les élèves de l’ERM sur l’Esplanade du Cinquantenaire à Bruxelles. Le temps n’était pas au rendez-vous : il a plu toute la soirée.