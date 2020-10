Suarez revient sur son départ du Barça et la réaction de son ami Messi: «Je ressentais sa douleur»

Luis Suarez a fait trembler les filets sur penalty sous le maillot de l’Uruguay ce jeudi soir face au Chili en qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Tout comme son ancien coéquipier en club Lionel Messi avec l’Argentine contre l’Équateur. On pourrait croire qu’il y a toujours une certaine connexion entre ces deux joueurs, qui s’entendaient parfaitement bien au FC Barcelone. Mais voilà, le Barça était en crise cet été et Suarez s’en est allé rejoindre l’Atlético Madrid. Un transfert forcé qui a fortement ému Messi.

À l’issue de cette rencontre en équipe nationale, Suarez est revenu sur ce départ et surtout, sur la réaction de l’Argentin qui avait alors déclaré qu’il méritait « un au revoir à la hauteur » de ce qu’il est : « l’un des joueurs les plus importants de l’histoire du club ». « Je n’ai pas été surpris que Messi me soutienne publiquement parce que je le connais trop bien », a confié Suarez. « Je connaissais la douleur qu’il ressentait, comme moi. Il sentait qu’on m’avait expulsé du club à cause des dirigeants. Il y avait d’autres façons de faire les choses et de manière plus correcte. C’étaient six longues années et ça le dérangeait aussi. Je le vois comme un ami et il sait à quel point nous avons souffert. »

Les deux hommes se retrouveront sur le terrain lors de la 10e journée de la Liga fin novembre pour le duel Atlético Madrid – FC Barcelone, sauf que cette fois ils ne seront pas coéquipiers mais adversaires.