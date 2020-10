Rallye de Sardaigne : Thierry Neuville 5e après deux spéciales

Teemu Suninen est en tête du rallye de Sardaigne après deux spéciales. Devant Sordo (à 5,4 sec.). Bref, partir plus loin sur les routes sardes offre bien un avantage. Et ces besogneux du championnat du monde en ont profité. Ils précèdent les candidats au titre que sont Ogier (à 14,4 sec.), Evans (18,6 sec.) et Neuville (21,3 sec.). Tanak, lui, n’apparaît qu’en 9e position, à plus d’une demi-minute (47,5 sec.), après avoir rencontré des problèmes techniques dans la 2e spéciale.

Neuville prudent

Thierry Neuville se plaignait un peu du comportement de sa voiture après la première spéciale : « J’ai fait de mon mieux, mais la voiture était un peu trop instable, et je suis resté prudent », disait-il après avoir signé le 8e chrono initial. Et après la deuxième spéciale, il disait avoir été prudent : « La deuxième roue de réserve embarquée dans la voiture rend celle-ci particulièrement instable. Je ne peux pas attaquer comme je le voudrais, mais le rallye est encore long, disait-il après avoir été le 4e plus rapide à l’issue de cette difficulté, et être ainsi remonté en 5e position.

Les deux mêmes spéciales vont être parcourues en fin de matinée.