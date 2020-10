L’édition 2020 de Paris-Roubaix annulée à cause du coronavirus

L’édition féminine de Paris-Roubaix, pour sa première édition, comptant pour le WorldTour dames, prévue aussi le 25 octobre, est également annulée, a confirmé l’UCI, l’Union cycliste internationale.

La décision a été prise « à la demande du préfet du Nord et de la région des Hauts-de-France », a expliqué ASO, « et suite à l’annonce d’Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, plaçant la métropole européenne de Lille en zone d’alerte maximale ».